Παρελθόν αποτελεί για τον Παναθηναϊκό ο Ντιέγκο Αλόνσο, καθώς το βράδυ της Τρίτης η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ουρουγουανό προπονητή.

Ο πρώην τεχνικός της Σεβίλλης ανέλαβε τα «ηνία» του «τριφυλλιού» το καλοκαίρι, ωστόσο η κακή πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, όπου σε εννιά αγωνιστικές έχει συγκομιδή 13 μόλις βαθμών, έστειλαν στο… ταμείο ανεργίας τον 49χρονο προπονητή.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο έμεινε για 4,5 μήνες στον πάγκο του Παναθηναϊκού (παρουσιάστηκε επίσημα στις 11 Ιουνίου) με απολογισμό 7 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες. Οδήγησε το «τριφύλλι» στη League Phase του Conference League με τη μεγάλη πρόκριση επί της Λανς στα τέλη του περασμένου Αυγούστου, όπου το τριφύλλι έχει μόλις έναν πόντο μετά από δύο ματς.

«Μετά από συνάντηση που είχαν σήμερα, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας μας, κ. Γιάννης Παπαδημητρίου ανακοίνωσε στον κ. Ντιέγκο Αλόνσο τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ουρουγουανό προπονητή. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται καλή συνέχεια στον προπονητή και στο επιτελείο του».

Thank you and best of luck for the future coach Alonso.#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/bSlVrEARl5

