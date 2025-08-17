Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα για τον Παναθηναϊκό ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς.

Ο Σέρβος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί, με τους «πράσινους» να αποχαιρετούν το βράδυ της Κυριακής τον έμπειρο άσο, ανακοινώνοντας την πώλησή του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ το «τριφύλλι» θα βάλει στα ταμεία του από τη μεταγραφή του Μαξίμοβιτς το ποσό των 5 εκατ. ευρώ, ενώ ο ποδοσφαιριστής είχε αποκτηθεί ως ελεύθερος πριν έναν χρόνο.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Σέρβος μέσος αποκτήθηκε ως ελεύθερος το 2024 και έγινε βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 50 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Νεμάνια σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».