Η ήττα από την Κηφισιά με 3-2 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League απετέλεσε το «κύκνειο άσμα» για τον Ρουί Βιτόρια στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε από τους «πράσινους».

Η δεύτερη διαδοχική γκέλα του Παναθηναϊκού, μετά από αυτή της εντός έδρας ισοπαλίας κόντρα στον Λεβαδειακό την προηγούμενη αγωνιστική, αποτέλεσε τη «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» και επέφερε σημαντικές εξελίξεις στον πάγκο των πράσινων καθώς ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν, πριν καν συμπληρώσει έντεκα μήνες συνεργασίας με την ομάδα.

Ο Ρουί Βιτόρια είχε αναλάβει το τιμόνι του Παναθηναϊκού στις 31 Οκτωβρίου του 2024, αντικαθιστώντας τον Ντιέγκο Αλόνσο και πέρσι οδήγησε τους πράσινους στην κατάκτηση της 2ης θέσης στο πρωτάθλημα και της εξασφάλισης των προκριματικών του Champions League.

Ωστόσο ο φετινός αποκλεισμός από τη Ρέιντζερς στον δεύτερο προκριματικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, προκάλεσε εύλογο προβληματισμό, όμως οι δύο προκρίσεις επί της Σαχτάρ και της Σάμσουνσπορ που έφεραν τους «πράσινους» στη League Phase του Europa League, προσωρινά ανέστρεψαν το εις βάρος του κλίμα.

Αναμφίβολα όμως το γεγονός ότι σε οκτώ επίσημους αγώνες, ο Παναθηναϊκός πέτυχε μόλις μια νίκη και συνάμα προβλημάτισε με τις εμφανίσεις του ιδίως στους αγώνες πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό και την Κηφισιά οδήγησαν τον Γιάννη Αλαφούζο στην απόφαση να τον απολύσει.

H ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».

Ήδη εξετάζονται πιθανές διάδοχες λύσεις, σε μία ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη επιλογή για την επόμενη ημέρα του «πράσινου» πάγκου.

Είναι πιθανό δε, σε πρώτη φάση ο Παναθηναϊκός να πάει με «υπηρεσιακή» λύση στον πάγκο του έως το ντέρμπι της Κυριακής (21/9) με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», προκειμένου να κερδίσει λίγο χρόνο για να κάνει μία όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή, αν κι όλα θα γίνουν πολύ πιο ξεκάθαρα μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Ο Ρουι Βιτόρια ανέλαβε το «τιμόνι» του Παναθηναϊκού τον Οκτώβριο του 2024 και αποχωρεί μετά από 43 παιχνίδια μετρώντας 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες.