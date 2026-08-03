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Μία ολόκληρη σεζόν πριν την ανέγερση του γηπέδου και την είσοδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, η ζήτηση για τις περίπου 70 σουίτες που θα περιλαμβάνονται σε αυτό, είναι τεράστια.
Πριν καν αρχίσει η διαδικασία, απ’ τους ανθρώπους του συλλόγου, τα αιτήματα που υπάρχουν είναι διπλάσια!
Η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη και αφορά όλα τα «πακέτα» που θα προετοιμαστούν για τις σουίτες στην αρένα του Βοτανικού.
Η λογική λέει πως με την περάτωση των έργων η ζήτηση θα αυξηθεί σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα.