Μία ολόκληρη σεζόν πριν την ανέγερση του γηπέδου και την είσοδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, η ζήτηση για τις περίπου 70 σουίτες που θα περιλαμβάνονται σε αυτό, είναι τεράστια.

Πριν καν αρχίσει η διαδικασία, απ’ τους ανθρώπους του συλλόγου, τα αιτήματα που υπάρχουν είναι διπλάσια!

Η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη και αφορά όλα τα «πακέτα» που θα προετοιμαστούν για τις σουίτες στην αρένα του Βοτανικού.

Η λογική λέει πως με την περάτωση των έργων η ζήτηση θα αυξηθεί σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα.