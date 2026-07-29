Για ακόμη μία φορά, ο Ανδρέας Τεττέη απέδειξε πως ο ρόλος ενός ποδοσφαιριστή δεν περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Ο διεθνής επιθετικός του Παναθηναϊκού συμμετείχε στην καμπάνια του ΠΣΑΠΠ για τη στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης.

Ο Έλληνας φορ κάλεσε τον κόσμο να σταθεί δίπλα στα παιδιά που δοκιμάζονται από τη φτώχεια, τον πόλεμο και την προσφυγιά, τονίζοντας πως κάθε παιδί πρέπει να έχει το δικαίωμα να κυνηγά τα όνειρά του.

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