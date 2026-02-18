Ο Ανδρέας Τεττέη εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι των πράσινων με την Βικτόρια Πλζέν στο πλαίσιο της νοκ άουτ φάσης του UEFA Europa League (19/2, 22:00, ANT1, COSMOTE SPORT 4 HD).

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βικτόρια Πλζέν στο ΟΑΚΑ για τα Play Offs του UEFA Europa League, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει το πλεονέκτημα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τον Ανδρέα Τεττέη να παραχωρεί δηλώσεις πριν από το παιχνίδι εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου.

Ο 24χρονος επιθετικός, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με την επικείμενη μονομαχία των δύο ομάδων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Παναθηναϊκός οφείλει να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο στη διοργάνωση, σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε με λίγα λόγια στα συναισθήματα που νιώθει πριν το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο για την υποδοχή του στην ομάδα.

