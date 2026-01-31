Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί το απόγευμα της Κυριακής (1/2, 17:30, Cosmote Sport 1) την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου για την 19η αγωνιστική της Super League κι ο Ανδρέας Τεττέη μαζί με τον Παύλο Παντελίδη, θα βρεθούν απέναντι στην ομάδα που τους ανέδειξε στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Τεττέη μίλησε για το «αντάμωμα» με την Κηφισιά σε δηλώσεις του στην Cosmote TV, τονίζοντας πως είναι επαγγελματίας, ενώ αναφέρθηκε και στη μεταβατική περίοδο που περνάει ο Παναθηναϊκός, υπογραμμίζοντας πως η εικόνα των «πράσινων» θα αλλάξει, όταν διαμορφωθεί πλήρως το ρόστερ του μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη στο συνδρομητικό κανάλι:

-Υπάρχει μπροστά ένα ιδιαίτερο παιχνίδια για σένα, απέναντι στην Κηφισιά. Είναι κάτι το οποίο το σκεφτόσουν όλο το προηγούμενο διάστημα από τότε που πήγες στον Παναθηναϊκό; Το είχες «σημαδέψει» αυτό το παιχνίδι, το πώς θα αισθανθείς, το πώς πρέπει να προετοιμαστείς, το πώς πρέπει ν’ αγωνιστείς;

«Όχι, η αλήθεια είναι πως δεν το σκεφτόμουν. Τώρα που θα έρθω αντιμέτωπος μου μπήκαν λίγες σκέψεις, πως θα παίξω με την πρώην ομάδα μου, αλλά είμαι επαγγελματίας και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε άλλη ομάδα οπότε κοιτάω το σύλλογο που βρίσκομαι τώρα».

-Επιστροφή από ένα ευρωπαϊκό ματς στο πρωτάθλημα. Σίγουρα έχετε στο μυαλό σας τα πράγματα που δεν πήγαν καλά την περασμένη εβδομάδα στο Περιστέρι. Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σου θα πρέπει να βελτιώσετε σ’ αυτό το παιχνίδι για να πάρετε το θετικό αποτέλεσμα;

«Πιστεύω ότι σ’ αυτό το παιχνίδι πρέπει να δείξουμε ότι το θέλουμε πολύ παραπάνω από την πρώτη στιγμή, γιατί στο Περιστέρι ένα ημίχρονο νιώσαμε όλοι μας ότι το χάσαμε και στο δεύτερο μέρος ήμασταν μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Θεωρώ πως αν δείξουμε από το πρώτο ημίχρονο ότι το θέλουμε, θα μπορέσουμε να πάρουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα».

-Η ομάδα βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, όσον αφορά στο ότι αλλάζει πράγματα. Ποδοσφαιριστές, σκέψεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τακτικές… Πόσος χρόνος πιστεύεις πως θα χρειαστεί για ν’ αποκτήσει η ομάδα τη σταθερότητα που πρέπει να έχει;

«Πιστεύω ότι από τα τέλη Γενάρη και μετά που θα έχει τελειώσει η περίοδος των μεταγραφών και αυτό έχει σχέση με τους παίκτες που θα φύγουν και θα έρθουν, θα διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο ρόστερ και νομίζω πως εκεί θα αλλάξουν όλα».