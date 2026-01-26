Επικριτικός για τον Παναθηναϊκό είναι ο Θανάσης Δημόπουλος, μέσω δηλώσεων που έκανε αποκλειστικά στον συντάκτη του paixebala.gr, Χρήστο Παπαθεοφάνους.

Ο σπουδαίος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής των «πράσινων» -ο οποίος έχει αγωνιστεί επίσης στους Ηρακλή και ΠΑΟΚ- έκανε καυστικά σχόλια για την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο, τον οποίο συγκρίνει με τις ομάδες που τον προσπερνούν στη βαθμολογία της Super League.

Υποστηρίζει ότι «Ο ΠΑΟ θα βγει Ευρώπη μόνο μέσω κυπέλλου και αν…».

Θεωρεί λάθος τη μη ύπαρξη κορμού και τις πολλές μεταγραφές που γίνονται, διότι έτσι δεν έχει χημεία η ομάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr