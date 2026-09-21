Τα μεγάλα αθλητικά μέσα της Δανίας αποθεώνουν τον Τζέικομπ Νίστρουπ για το απόλυτο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη Super League, λίγο πριν ο 38χρονος τεχνικός επιστρέψει στην πατρίδα του για την 4η αγωνιστική της League phase του Conference League. Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τη Νόρτζελαντ στο Right to Dream Park του Φάρουμ, στις 26 Νοεμβρίου, σε ένα γήπεδο με τεχνητό χλοοτάπητα και χωρητικότητα περίπου 10.300 θεατών.

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