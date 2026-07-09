Ο αριστερός μπακ και ο κεντρικός αμυντικός είναι οι θέσεις στις οποίες έχει ρίξει το βάρος του μεταγραφικά ο Παναθηναϊκός. Σε ότι αφορά το κέντρο της άμυνας η απόκτηση του Ντε Φράι έχει δώσει μεγαλύτερη άνεση χρόνου, ωστόσο πρώτη επιλογή ήταν εξ αρχής και παραμένει ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν.

Η τουρκική Σαμσουνσπόρ κρατά δύσκολη στάση για την παραχώρηση του 27χρονου στόπερ, ωστόσο οι «πράσινοι» θα πιέσουν περισσότερο με στόχο να βρούν μία βάση συμφωνίας για την παραχώρηση του Ολλανδού στόπερ. Μάλιστα, σ’ αυτή τη διαδικασία το «τριφύλλι» έχει ως σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και πιέζει αντίστοιχα τη Σαμσουνσπόρ.

Αν τώρα δεν βρεθεί εντέλει σημείο επαφής με την τουρκική ομάδα, στον Παναθηναϊκό έχουν ως μπακ-απ επιλογή τον 25χρονο, διεθνή με το Μάλι, στόπερ Νατάν Γκασαμά, ο οποίος ανήκει στη ρωσική Μπάλτικα.

Ο πανύψηλος (1,92μ.) Γκασαμά είναι αριστεροπόδαρος και είναι μία απ’ τις περιπτώσεις που έχει προκρίνει το τμήμα σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού, καλύπτοντας πολλά απ’ τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί κι ο Τζέικομπ Νίστρουπ για τον αριστερό στόπερ του «τριφυλλιού».

Πάντως και αυτή η περίπτωση παρουσιάζει δυσκολίες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής ιστοσελίδας Championat, τόσο οι «πράσινοι» όσο και η Τορίνο κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην Μπάλτικα για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό από το Μάλι, όμως ο ρωσικός σύλλογος απέρριψε αμφότερες τις προσφορές, καθώς τις έκρινε χαμηλότερες των απαιτήσεών του.