Νέο αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια μετά τον τραυματισμό που υπέστη στη ρεβάνς της Πέμπτης (27/8) με τη Χράντετς Κράλοβε, «έδειξαν» πως έχει υποστεί θλάση α’ βαθμού στη γάμπα του αριστερού ποδιού.

Ο Ισπανός μέσος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 15-20 μέρες και πιθανότατα θα χάσει όλη τη σειρά των αγώνων που θα δώσει ο Παναθηναϊκός σε πρωτάθλημα και Κύπελλο έως το επόμενο διεθνές «παράθυρο» και τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες στις 20 Σεπτεμβρίου.