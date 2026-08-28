Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με απόφαση του ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας, Γιάννη Αλαφούζου, αναζητάει τις οικογένειες του Γιώργου Κόσκορου και του Δημήτρη Σαραντάκου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους τον Νοέμβριο του 1966, στην πρώτη οργανωμένη εκδρομή φίλων του «τριφυλλιού».

«Ο Παναθηναϊκός θεωρεί χρέος του να αναζητήσει τις οικογένειες των δύο αυτών ανθρώπων, ώστε να τις τιμήσει συμβολικά με την παροχή εισιτηρίου διαρκείας στο πλαίσιο της Ιστορικής μετάβασης του συλλόγου στη νέα του εποχή» αναφέρουν οι «πράσινοι» ζητώντας τη βοήθεια όλων για να βρεθούν οι οικογένειές τους.

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