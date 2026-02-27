Μπορεί η Λεωφόρος να έμοιαζε το απόλυτο φαβορί για την διεξαγωγή της αναμέτρησης ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μπέτις για την φάση των «16» του Europa League (12/3, 19:45), ωστόσο το ΟΑΚΑ ξαναμπαίνει στο προσκήνιο μετά από επαφές μεταξύ της διοίκησης του γηπέδου και του τριφυλλιού.

Στον «αέρα» βρίσκεται ακόμη η έδρα που θα φιλοξενήσει τον ιστορικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τους «Βερδιμπλάνκος», στο πλαίσιο της φάσης των «16» της διοργάνωσης, με την «Λεωφόρο» και το ΟΑΚΑ να δίνουν «μάχη» με τον χρόνο, καθώς προέκυψαν νέα δεδομένα έπειτα από συνομιλία της διοίκησης του τριφυλλιού με αυτής του γηπέδου.

