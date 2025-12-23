Δύο μήνες μετά την άφιξή του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται σε αδιέξοδο που ο ίδιος φαίνεται να έχει δημιουργήσει. Η αυστηρή ομιλία του στα αποδυτήρια της Τούμπας μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ αποκάλυψε έναν προπονητή που επέλεξε να μη δει το δικό του μερίδιο ευθύνης στην κατάρρευση της ομάδας.

Από εκείνο το ματς στον Βόλο, όπου ο Ισπανός πήγε στον κόσμο και απολογήθηκε για την ήττα, θα περίμενε κανείς ότι ο έμπειρος τεχνικός θα είχε καταλάβει την κατάσταση στην οποία ήρθε να αναλάβει. Η διάθεση να ζητήσει συγγνώμη τότε έδειχνε έναν άνθρωπο που κατανοούσε τις δυσκολίες. Ωστόσο, φαίνεται πως όλα ήταν… προσχηματικά.

