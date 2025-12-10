Ο Γιώργος Τζαβέλας αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, με τον παλαίμαχο άσο, που κατείχε μέχρι πρότινος στην ομάδα τη θέση του διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος, να αποχαιρετά την Τετάρτη το «τριφύλλι».

Πιο συγκεκριμένα, με ανάρτησή του, ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους, με τους οποίους συνεργάστηκε στον σύλλογο, ενώ παράλληλα ευχήθηκε να έρθουν καλύτερες ημέρες για τους «πράσινους».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε στα social media:

«Κλείνει σήμερα για μένα ένα όμορφο κεφάλαιο.

Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του συλλόγου για τον σεβασμό, τη συνεργασία και την καθημερινότητα που χτίσαμε μαζί. Φεύγω με καθαρή καρδιά έχοντας κρατήσει τις καλύτερες στιγμές και τους ανθρώπους που γνώρισα.

Εύχομαι καλύτερες ημέρες για τον Παναθηναϊκό!».