Σκληρή διαπραγματεύτρια η Σαμσουνσπόρ απέρριψε όχι μία, αλλά δύο προτάσεις του Παναθηναϊκού για τον Φαν Ντρόγκελεν.

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