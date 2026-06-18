Σκληρή διαπραγματεύτρια η Σαμσουνσπόρ απέρριψε όχι μία, αλλά δύο προτάσεις του Παναθηναϊκού για τον Φαν Ντρόγκελεν.
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Σκληρή διαπραγματεύτρια η Σαμσουνσπόρ απέρριψε όχι μία, αλλά δύο προτάσεις του Παναθηναϊκού για τον Φαν Ντρόγκελεν.
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