Η αγωνιστική περίοδος 2026-27 θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ως η τελευταία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στο γήπεδο όπου έζησε μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και αποτέλεσε έδρα του «τριφυλλιού» επί σειρά ετών, γράφοντας λαμπρές σελίδες στο πάνθεόν του, εκεί επιστρέφει τη νέα χρονιά ο Παναθηναϊκός πριν η ομάδα μετακομίσει μόνιμα στο νέο υπερσύγχρονο γήπεδο του Βοτανικού.

Το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει όλες τις υποχρεώσεις των «πρασίνων», επιτρέποντας σε χιλιάδες φιλάθλους να ζήσουν από κοντά τα παιχνίδια της αγαπημένης τους ομάδας, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη μεγάλη σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr