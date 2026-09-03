Ο Ουναΐ έκλεισε ραντεβού με τον κόσμο του Παναθηναϊκού το βράδυ της Πέμπτης 3/9 στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση Κυπέλλου των Πράσινων κόντρα στη Νίκη Βόλου.

Το Τριφύλλι έκανε το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού, τίναξε την μπάνκα στον αέρα και έντυσε ξανά στα πράσινα τον μουντιαλικό Μαροκινό χαφ. Ο 26χρονος μέσος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και «δεσμεύτηκε» με συμβόλαιο μέχρι το 2030.

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