Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον Αντίνο με ένα ακόμη ευρηματικό βίντεο, αυτή τη φορά εμπνευσμένο από το Matrix.

Σε αυτό ο Αργεντινός αριστερός εξτρέμ καλείται να διαλέξει ανάμεσα στο πράσινο και το κόκκινο χάπι, επιλέγοντας συμβολικά το πράσινο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντίνο ανακοινώθηκε την Πέμπτη από το τριφύλλι και σήμερα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.