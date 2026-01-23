Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον Αντίνο με ένα ακόμη ευρηματικό βίντεο, αυτή τη φορά εμπνευσμένο από το Matrix.
Σε αυτό ο Αργεντινός αριστερός εξτρέμ καλείται να διαλέξει ανάμεσα στο πράσινο και το κόκκινο χάπι, επιλέγοντας συμβολικά το πράσινο.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αντίνο ανακοινώθηκε την Πέμπτη από το τριφύλλι και σήμερα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.
Chapter Zero: The Choice ☘️🎬#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/yWYv8tcAXI
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 23, 2026