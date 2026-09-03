Η μεγάλη επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ δεν πέρασε απαρατήρητη από τον αρχηγό της Εθνικής Μαρόκου και τον βασικό δεξιό οπισθοφύλακα της Παρί Σεν Ζερμέν, Ασράφ Χακίμι.

Το Τριφύλλι έκανε το μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού, τίναξε την μπάνκα στον αέρα κι έντυσε ξανά στα πράσινα τον Αζεντίν Ουναΐ, φέρνοντας τα πάνω-κάτω στην Ελλάδα και βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα στις μεταγραφές του. Ο 26χρονος μέσος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, «δεσμεύτηκε» με συμβόλαιο μέχρι το 2030 και έγινε ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής που θα αγωνίζεται στη χώρα μας.

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