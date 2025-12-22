Το όνειρο των φιλάθλων του Παναθηναϊκού σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει «σάρκα και οστά», καθώς οι εργασίες στον Βοτανικό, εκεί όπου θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο της ομάδας, τρέχουν με γοργούς ρυθμούς.

Ήδη η θεμελίωση και η ανύψωση των εξεδρών στο εργοτάξιο στο οποίο θα μετατραπεί σε ένα νέο υπερσύγχρονο γήπεδο, έχει πάρει τον δρόμο της, με την ποδοσφαιρική αρένα να έχει ήδη σχηματιστεί!

Το νέο σπίτι του Παναθηναϊκού, θα βρίσκεται σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία της Αθήνας, μόλις δυο χιλιόμετρα, από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης και ο κόσμος της ομάδας ανυπομονεί να το δει ολοκληρωμένο.

Ωστόσο ένα μεγάλο σημαντικό βήμα έγινε το πρωί της Δευτέρας (22/1), καθώς έγινε η ιστορική, τοποθέτηση, της πρώτης κερκίδας του γηπέδου κάτι το οποίο παρουσίασε και επικοινώνησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω βίντεο και φωτογραφιών!