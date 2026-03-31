Ο Αχμέντ Τουμπά δεν κλήθηκε από τον Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς για τις φιλικές αναμετρήσεις της Αλγερίας με την Γουατεμάλα και την Ουρουγουάη και είδε δημοσιεύματα να τον παρουσιάζουν μετανιωμένο για την επιλογή να αγωνιστεί με την φανέλα της αφρικανικής ομάδας, αντί του Βελγίου.

Ο 28χρονος στόπερ του Παναθηναϊκού με δήλωσή του ήθελε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και ανέφερε:

«Οι ανεπιβεβαίωτες φήμες για το πρόσωπό μου πληθαίνουν. Τις διαψεύδω κατηγορηματικά. Δεν μετανιώνω ποτέ για μια απόφαση καρδιάς. Ακόμη και αν δεν κλήθηκα πρόσφατα, παραμένω πιστός και στην υπηρεσία της πατρίδας μου. Σας ευχαριστώ που δεν διακινείτε ψευδείς πληροφορίες. Ζήτω η Αλγερία».

Συνολικά ο Τουμπά έχει 15 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του από το 2021, αλλά μόνο δύο εξ αυτών έγιναν επί Πέτκοβιτς.