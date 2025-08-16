Η Σάσμσουνσπορ αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό για την είσοδο στη League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι», μετά την παλικαρίσια πρόκρισή τους επί της Σαχτάρ έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εντούτοις, όπως είναι φυσικό, θέλουν να παραμείνουν στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση και πλέον έχουν στρέψει την προσοχή τους στα ματς με τους Τούρκους.

Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στις 21 Αυγούστου (21:00) στο ΟΑΚΑ, όμως ήδη στη γειτονική χώρα έγινε προσπάθεια να «πολωθεί» το κλίμα πριν τα ματς του τριφυλλιού με την ομάδα της Σαμψούντας.

Πιο συγκεκριμένα, τουρκικά Μέσα ανέφεραν ότι η Σάμσουνσπορ σχεδίαζε να αγωνιστεί στην Αθήνα με την τρίτη εμφάνισή της, η οποία αφιερωμένη στον Κεμάλ Ατατούρκ.

Εντούτοις οι ιθύνοντες των αντιπάλων του Παναθηναϊκού ουδέποτε είχαν αυτήν την πρόθεση.

📢 Samsunspor, Yunan takımı Panathinaikos ile oynayacağı maçta Atatürk detaylı mavi forması ile sahaya çıkacak. pic.twitter.com/IRBU9euoCx — Süper Lig Günlüğü (@superliggunluk) August 16, 2025

Όπως έχει διευκρινιστεί, θα εμφανιστούν στο ένα παιχνίδι με την λευκή και στο άλλο με την παραδοσιακή κόκκινη φανέλα τους, χωρίς να τεθεί ποτέ ζήτημα για την τρίτη εμφάνιση.

Η «επίμαχη» φανέλα της Σάμσουνσπορ είναι μπλε, με το χρώμα να συμβολίζει τη θάλασσα.

Στο βάθος διακρίνονται τα μάτια του Κεμάλ, ενώ περιλαμβάνονται αναφορές στην 19η Μαΐου 1919, ημερομηνία της απόβασης στη Σαμψούντα, που συνδέεται με την απαρχή της Γενοκτονίας των Ποντίων.