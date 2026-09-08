Με ποινή τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε απ’ τα πειθαρχικά όργανα ο Σίριλ Ντέσερς μετά την αποβολή του στο 70ό λεπτό του αγώνα της περασμένης Κυριακής (6/9) με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, έπειτα από απώθηση του Μιχαηλίδη.

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως θα ασκήσει έφεση, με τόσο να πέσει η ποινή του σε μια αγωνιστική, υποστηρίζοντας ότι το χτύπημα δεν ήταν προϊόν βιαιοπραγίας, αλλά στιγμιαίας απώθησης με στόχο να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ποινή μπορεί να πέσει μόνο σε μία αγωνιστική ή θα μείνει ως έχει στις τρεις, καθώς δεν προβλέπεται απ’ τον Πειθαρχικό Κώδικα, μείωσε σε δύο αγωνιστικές.