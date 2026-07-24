Λίγο μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 επί της Πάκσι για το πρώτο παιχνίδι του Β’ Προκριματικού Γύρου του UEFA Conference League, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, που πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με το τριφύλλι, σχολίασε τη νίκη της ομάδας του και την πίεση της πρόκρισης στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Μετά το επίσημο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη επί της Πάκσι, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα είναι καρπός σκληρής και στοχευμένης δουλειάς, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης προκειμένου η ομάδα να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο.

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