Ο Άνταμ Τσέριν εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (23/10, 19:45, COSMOTE SPORT 3 HD) με τη Φέγενορντ στο «De Kuip» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο διεθνής Σλοβένος μέσος τόνισε πως οι «πράσινοι» άξιζαν τη νίκη στο ματς με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς κι επισήμανε πως το «τριφύλλι» θα πρέπει να δει το παιχνίδι με τη Φέγενορντ ως μία ευκαιρία για να διεκδικήσει τους βαθμούς που έχασε την προηγούμενη αγωνιστική.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του Άνταμ Τσέριν στη συνέντευξη Τύπου

-Για το αν είναι ευκαιρία να… σβήσουν το αποτέλεσμα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς μ’ ένα αποτέλεσμα στο αυριανό (23/10) ματς:

«Το ματς με την Γκόου Αχέντ ήταν ένα ματς που έπρεπε να κερδίσουμε. Ήμασταν καλύτεροι, είχαμε τον έλεγχο, αλλά στο τέλος δεν πήραμε βαθμούς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αύριο θα παίξουμε μ’ ένα καλό αντίπαλο σ’ ένα ωραίο γήπεδο και με θερμούς οπαδούς. Πιστεύω πως αν παρουσιαστούμε όπως πρέπει μπορούμε να τα καταφέρουμε»

-Για το πως πρέπει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Φέγενορντ:

«Δεν ξεκίνησαν καλά στην διοργάνωση, ωστόσο στο πρωτάθλημα είναι πρωτοπόροι. Στο προηγούμενο ματς κέρδισαν με 7-0. Είναι πολύ νέα ομάδα, ποιοτική. Εμείς πρέπει να φανούμε συμπαγείς, να έχουμε αφοσίωση στο πλάνο μας και να μην αφήσουμε χώρος, γιατί αν βρουν χώρους, μπορούν να σε τιμωρήσουν. Θεωρώ πως έχουμε αρκετή ποιότητα για να παίξουμε αντίπαλοι σε τέτοιες ομάδες και να πάρουμε βαθμούς».

Α.Α.