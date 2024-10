Σε παθολογικά αιτία οφείλεται ο θάνατος του Τζόρτζ Μπάλντοκ σύμφωνα με την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή που έφτασε χθες βράδυ στο σπίτι του 31χρονου άσου του Παναθηναϊκού καθώς δεν εντόπισε χτυπήματα ή μώλωπες στο σώμα του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου του, θα ανακοινωθούν αφού πρώτα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και ακολούθως ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του. Παράλληλα θα αποσαφηνιστεί πόσες ώρες πριν την ανεύρεση του 31χρονου νεκρού στην ιδιωτική πισίνα της πολυτελούς κατοικίας, επήλθε ο θάνατός του. Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή είναι πως ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχασε τη ζωή του, περίπου τρεις ώρες πριν ανευρεθεί νεκρός μέσα στην πισίνα του σπιτιού του, στη Γλυφάδα. Δηλαδή περί τις 19.30 -20.00, ενώ οι Αρχές έφθασαν στο σπίτι στις 22:30, καθώς είχαν ειδοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη του.

Το άψυχο σώμα του άτυχου Τζόρτζ Μπάλντοκ, εντοπίστηκε μέσα στην πισίνα, με τον 31χρονο να φοράει το μαγιό του. Επίσης βρέθηκε ένα μπουκάλι βότκας, με μισό περιεχόμενο σε τραπεζάκι δίπλα από την πισίνα, ενώ δεν εντοπίστηκε τίποτε άλλο, που να σχετίζεται με ουσίες, ή φάρμακα. Οι έρευνες της Ασφάλειας, εστιάζονται λοιπόν στο γεγονός ότι βρέθηκε αυτό το μπουκάλι βότκας, το περιεχόμενο του οποίου ενδεχομένως να κατανάλωσε ο άτυχος ποδοσφαιριστής πριν κολυμπήσει, ενώ δεν αποκλείουν να υπήρξε και έτερο άτομο ή άτομα μαζί με τον Μπάλντοκ, πριν συμβεί το μοιραίο στην κατοικία της οδού Διαδόχου Παύλου. Το υλικό από τις κάμερες ασφάλειας δεν έχει ακόμα φτάσει στα χέρια της Αστυνομίας και εκτιμάται ότι θα φωτίσει αυτό το κομμάτι των ερευνών. Επίσης θα ερευνηθεί εξονυχιστικά το πολυτελές διαμέρισμα της Γλυφάδας σε μια προσπάθεια αναζήτησης στοιχείων που να βοηθήσουν ενδεχομένως στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του ποδοσφαιριστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το πλέον τραγικό στην υπόθεση του θανάτου του Τζόρτζ Μπάλντοκ, είναι ότι το μοιραίο συνέβη της ημέρα των γενεθλίων της κόρης του. Η σύζυγός του που διαμένει στην Βρετανία μαζί με το παιδί, τον αναζητούσε στο τηλέφωνο από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου ο ίδιος να μιλήσει με το παιδί και να της ευχηθεί για τα γενέθλιά της. Από την στιγμή που δεν κατάφερε να τον εντοπίσει, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, απευθύνθηκε στον ιδιοκτήτη της κατοικίας, ο οποίος και τον εντόπισε νεκρό εντός της πισίνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Με ανακοίνωσή της η οικογένεια του Τζορτζ Μπάλντοκ επιβεβαίωσε τον θάνατο του 31χρονου μπακ, ζητώντας παράλληλα από τα ΜΜΕ να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας του Τζορτζ Μπάλντοκ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Τζορτζ πέθανε δυστυχώς. Ως οικογένεια είμαστε σοκαρισμένοι από αυτή την τρομερή απώλεια. Παρακαλούμε τα ΜΜΕ να σέβονται την ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή».

Το σπαρακτικό «αντίο» των συμπαικτών του στον Παναθηναϊκό

Ως «κεραυνός εν αιθρία» έπεσε στις τάξεις του Παναθηναϊκού η είδηση του θανάτου του Τζόρτζ Μπάλντοκ. Οι συμπαίκτες του σοκαρισμένοι από την τραγική είδηση αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι έφυγε από τη ζωή, ο 31χρονος άσος με τον οποίο λίγες ώρες πριν προπονούνταν μαζί.

Συγκλονισμένοι λοιπόν κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έσπευσαν στο σπίτι του 31χρονου μπακ μόλις έμαθαν τα τραγικά νέα, μαζί με ανθρώπους της ΠΑΕ, προσπαθώντας να καταλάβουν τι έχει συμβεί.

Παράλληλα με μηνύματα και αναρτήσεις στα social media, οι παίκτες των «πρασίνων» αποχαιρέτισαν τον δικό τους Τζορτζ, τον φίλο και συμπαίκτη τους.

Ο ΠΣΑΠΠ για τον Μπάλντοκ

Η είδηση του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, με τον ΠΣΑΠΠ να εκφράζει με ανακοίνωσή την βαθιά οδύνη του για την απώλεια του 31χρονου διεθνή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ:

«Μακάρι να ήταν ψέμα… Μακάρι…. Ο ΠΣΑΠΠ εκφράζει τα πιο θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Τζορτζ Μπάλντοκ, που τόσο άδικα και πρόωρα έφυγε από τη ζωή. Η 9η Οκτωβρίου του 2024 πέρασε πια στην ιστορία ως μία ημέρα θλίψης και πόνου και όλοι μας αισθανόμαστε φτωχότεροι. Ένα πελώριο γιατί παραμένει αναπάντητο… Τόσο, μα τόσο άδικο…»

Συγκλονισμένοι στον Παναθηναϊκό αποχαιρετούν τον άσο τους

Συγκλονισμένος όλος ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε με ιδιαίτερο τρόπο τον τραγικό χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ.

«Είμαστε συγκλονισμένοι, είμαστε σοκαρισμένοι από την απώλεια του George μας. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί για τον αδόκητο χαμό του. Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας και των οικείων του George Baldock» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε την βαθιά οδύνη της για τον αδόκητο χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ, τονίζοντας ότι σύσσωμη η οικογένεια του Τριφυλλιού, θρηνεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί τον αδόκητο χαμό του ποδοσφαιριστή του Συλλόγου μας, Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την οδύνη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του». Τα συλλυπητήρια των ομάδων της Superleague για τον Μπάλντοκ

Η οικογένεια του Ολυμπιακού συμμετέχει στο πένθος για τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Κουράγιο και δύναμη στους οικείους του. pic.twitter.com/a1TfG3sitt — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 10, 2024

Η ποδοσφαιρική οικογένεια της ΑΕΚ εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια του ποδοσφαιριστή της Εθνικής μας ομάδας και του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. pic.twitter.com/QgrRbhc6CZ — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 9, 2024

Είναι πραγματικά συγκλονιστική η δραματική είδηση του θανάτου ενός αθλητή, του άσου του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, Τζορτζ Μπάλντοκ και τα λόγια φτώχα να εκφράσουν τη λύπη μας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του και… pic.twitter.com/Af8VxTZCyv — PAOK FC (@PAOK_FC) October 9, 2024

Τα συλλυπητήρια της ΕΠΟ για τον Μπάλντοκ

Το δικό τους αντίο στον Τζορτζ Μπάλντοκ είπαν ΕΠΟ και Εθνική ομάδα με μια λιτή ανακοίνωση.

Τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας, αλλά και αυτά της Εθνικής ομάδας ενημερώθηκαν για το τραγικό συμβάν όντας στο Λονδίνο, για το παιχνίδι με την Αγγλία και εκδόθηκε η ακόλουθη λιτή ανακοίνωση:

«Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη, η Εθνική Ομάδα και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποχαιρετά τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί ο ανθρώπινος πόνος που προκάλεσε η είδηση του αδόκητου χαμού ενός δικού μας, νέου, ανθρώπου. Η στιγμή επιβάλλει σιωπή. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Συλλυπητήρια από τη δεύτερη οικογένειά του. Αντίο…».

Παράλληλα η ΕΠΟ θα καταθέσει αίτημα προς τους διοργανωτές των επικείμενων αγώνων των Εθνικών Ομάδων όλων των ηλικιών να αγωνιστούν οι παίκτες μας με μαύρα περιβραχιόνια για τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Εκτός από την Εθνική ανδρών που θα αγωνιστεί απόψε απέναντι την Αγγλία με μαύρα περιβραχιόνια, η ΕΠΟ θα καταθέσει αίτημα αυτό να γίνει και στις υπόλοιπες Εθνικές ομάδες των μικρότερων ηλικιών που έχουν υποχρεώσεις, ήτοι τις Εθνικες ομάδες Ελπίδων, Νέων και Παίδων.

Το μήνυμα του Γκουστάβο Πογέτ για τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ

Ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας της Ελλάδας έκανε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μέσω του οποίου αποχαιρέτησε τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο Πογέτ ήταν αυτός που κάλεσε τον Μπάλντοκ για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα και δήλωσε συντετριμμένος με τον ξαφνικό θάνατό του. «Την αγάπη μου και τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Τζορτζ και τους οικείους του. Είμαι συνετριμμένος. Αναπαύσου εν ειρήνη Τζορτζ» έγραψε ο Ουρουγουανός τεχνικός. Το μήνυμα της UEFA για την εκδημία του Τζόρτζ Μπάλντοκ On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of Panathinaikos and Greece defender George Baldock. Our thoughts and heartfelt condolences go out to his family, friends, and teammates. pic.twitter.com/78zJwDjBIP — UEFA (@UEFA) October 10, 2024 Το μήνυμα του μάνατζερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο Terrible, tragic news as George Baldock has sadly passed away aged 31. Baldock was playing for Panathinaikos in Greece after several years in England. Rest in peace, George 💔🕊️ pic.twitter.com/AcleGwFpAF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2024

Οι συλλυπητήριες αναρτήσεις των πρώην ομάδων του στη Μ. Βρετανία

Ο αιφνίδιος θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ βύθισε στο πένθος και τις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε στην Αγγλία, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, πριν μετακομίσει το καλοκαίρι στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό.

Οι πρώην ομάδες του 31χρονου μπακ στη Γηραιά Αλβιόνα, ανέβασαν συλλυπητήριες αναρτήσεις, έχοντας μόνο καλά πράγματα να θυμηθούν γι’ αυτόν.

Η Τάμγουορθ κάνει λόγο για φοβερό παιδί με τρομερό χαρακτήρα, η πρώτη του ομάδα Μίλτον Κέινς Ντονς στέκεται στη μεγάλη αγάπη που έτρεφε για εκείνον και την οικογένειά του, ενώ η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αναφέρεται στο πόσο δημοφιλής και αγαπητός ήταν.

We are deeply devastated and saddened to learn about the shocking news of former Academy graduate and MK Dons player, George Baldock. George started his career at Stadium MK, where he worked his way through the youth ranks and made his senior career debut at the Club before… pic.twitter.com/pNF4DR3jxl — Milton Keynes Dons (@MKDonsFC) October 9, 2024

Tamworth Football Club are deeply saddened by the sudden passing of our former player George Baldock George joined Tamworth FC in 2012 at the start of his career from MK Dons on loan and made 18 appearances for the Lambs and also made his way onto the scoresheet A brilliant… pic.twitter.com/dngYBmdaok — Tamworth Football Club (@tamworthfc) October 9, 2024

We are deeply saddened to learn of the passing of former loanee George Baldock at the tragically young age of 31. George made 5 appearances in 2011 on loan from MK Dons before playing for Oxford and Sheff Utd.Sending our sincerest condolences to George’s family/friends#ShoeArmy pic.twitter.com/aDDsca70zD — Northampton Town (@ntfc) October 9, 2024

Oxford United Football Club is deeply saddened to learn of the passing of former player, George Baldock, aged 31. The sincere condolences of everyone associated with the Club are extended to James, Sam, his family, and friends. pic.twitter.com/pJG7ur4Mo8 — Oxford United (@OUFCOfficial) October 9, 2024

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock. The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB — Sheffield United (@SheffieldUnited) October 9, 2024

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Εθνικής Αγγλίας για τον Μπάλντοκ

Η Εθνική Αγγλίας έστειλε το δικό της συλλυπητήριο μήνυμα για τον αδόκητο χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ, εκφράζοντας την βαθιά θλίψη της. Αναλυτικά το μήνυμα της Εθνικής Αγγλίας:

«Είμαστε πολύ λυπημένοι για τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο Τζορτζ ήταν κοντά σε πολλούς παίκτες μας και εκπροσώπησε την Ελλάδα – τους αντιπάλους μας το βράδυ της Πέμπτης.

Σκεφτόμαστε την οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του Τζορτζ σε σύλλογο και χώρα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

We’re extremely saddened by the passing of George Baldock. George was close to many of our players, and represented Greece – our opponents on Thursday night. We’re thinking of George’s family, friends and team-mates at club and country at this difficult time. ❤️ https://t.co/agVypQ2eVK — England (@England) October 9, 2024

Το συγκινητικό βίντεο του Sky Sports για τον θάνατο του Τζόρτζ Μπάλντοκ

Το πρωί της Πέμπτης (10/10), η είδηση του θανάτου του 31χρονου άσου έγινε μεγάλο θέμα στο Sky Sports News, με τους παρουσιαστές να εκφράζουν τη συντριβή τους και να μιλούν για την καριέρα του. «Θλιβερά νέα σήμερα, καθώς ο πρώην αμυντικός της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, Τζορτζ Μπάλντοκ, απεβίωσε σε ηλικία 31 ετών. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Αθήνα», ανέφεραν.

Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στην ανακοίνωση της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, στο μήνυμα του Χάρι Μαγκουάιρ και στο ποστάρισμα της Εθνικής Αγγλίας, με το σύνολο του ποδοσφαιρικού κόσμου να εκφράζει τη βαθιά θλίψη του.