Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας το καλοκαίρι βρέθηκε μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό και μάλιστα, έχοντας δώσει τα χέρια με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ήρθε στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Πάντως οι Νάγκετς δεν … συγκινήθηκαν από την επιθυμία του Βαλαντσιούνας να υπογράψει στους «πράσινους» και άναψαν «κόκκινο» στη μετακίνηση του Λιθουανού σέντερ στην Ευρώπη.

Έτσι το φλερτ του «τριφυλλιού» με τον 33χρονο άσο δεν κατέληξε σε … γάμο, με τον Βαλαντσιούνας να συνεχίζει στο Ντένβερ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από την ομάδα του, ο Λιθουανός αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει για το τι συνέβη το καλοκαίρι, τονίζοντας:

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι! Είμαι εδώ και νιώθω χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Αν δεν είμαι χαρούμενος, δεν θα μείνω εδώ. Ό,τι έγινε είναι … ιστορία πια, τώρα έχουμε το μέλλον μπροστά μας. Όλοι έχουμε μία δουλειά να κάνουμε για να γίνει το μέλλον μας ακόμη πιο λαμπρό».

Λίγο νωρίτερα σήμερα (30/9), ο τεχνικός του Ντένβερ, Ντέιβιντ Έιντελμαν, είχε ρίξει … βόμβα λέγοντας πως σκέφτεται να έχει τόσο τον Σέρβο διεθνή σέντερ Νίκολα Γιόκιτς, όσο τον Λιθουανό διεθνή σέντερ Γιόνας Βαλαντσιούνας μαζί στο παρκέ σε κάποια σημεία των αγώνων.

«Αυτοί οι δύο παίκτες θα παίξουν μαζί σε συγκεκριμένα σημεία. Θα ήθελα να δω πώς θα αμύνονταν οι αντίπαλοι σε ένα τέτοιο σχήμα. Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση για το ποιον θα βάλουν πάνω σε ποιον.

Θα βάλετε έναν πιο κοντό παίκτη πάνω στον Βαλαντσιούνας; Θα τον διαλύσει στην επίθεση! Και όλοι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Νίκολα σουτάροντας από μακριά, και ανοίγοντας το γήπεδο. Μπορείς να κάνεις αρκετά διαφορετικά πράγματα με αυτούς τους δύο παίκτες», δήλωσε ο Έιντελμαν.

Για ν’ απαντήσει στον προπονητή του ο Βαλαντσιούνας όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Έιντελμαν: «Θέλω μόνο να δω ποιος θα είναι σε αυτό το σχήμα το τεσσάρι και ποιος το πεντάρι».