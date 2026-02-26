Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία. Οι «πράσινοι» μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ αναζητούν τη νίκη που θα τους στείλει στην φάση των «16» του Europa League.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία. Οι «πράσινοι» μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ αναζητούν τη νίκη που θα τους στείλει στην φάση των «16» του Europa League.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.