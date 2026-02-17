Πλέον είναι θέμα ημερών η έκδοση της οικοδομικής άδειας που θα δώσει το πράσινο φως για την έναρξη των εργασιών στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Η άδεια αποτελεί το τελευταίο κομμάτι που έλειπε για να ξεκινήσει η κατασκευή, σηματοδοτώντας την τελική ευθεία για το σημαντικό έργο που συνδέεται άρρηκτα με το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Η διαδικασία ξεκίνησε μετά τη δικαστική απόφαση που ενέκρινε την απαλλοτρίωση του όμορου οικοπέδου, το οποίο πλέον ανήκει οριστικά στον Δήμο Αθηναίων. Το οικόπεδο θα δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και το σχετικό έγγραφο θα ενσωματωθεί στον φάκελο της άδειας, ολοκληρώνοντας τις απαιτούμενες νομικές διαδικασίες.

