Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα στον Βοτανικό, εκεί όπου θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης των πρώτων κερκίδων στο νέο «σπίτι» των «πρασίνων».

Οι εξέδρες θα είναι προκατασκευασμένες, προκειμένου να μεταφερθούν έτοιμες στο εργοτάξιο και να «κουμπώσουν» στη δυτική πλευρά του γηπέδου.

Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της συγκεκριμένης φάσης, με τη συνέχεια να περιλαμβάνει και άλλες αντίστοιχες τοποθετήσεις.

Στόχος παραμένει η πλήρης ολοκλήρωση του γηπέδου έως τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα.

Μετά την τοποθέτηση των εξεδρών, το βάρος θα πέσει στη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, αλλά και στο πιο απαιτητικό κατασκευαστικό κομμάτι του έργου, που αφορά την εγκατάσταση του στεγάστρου.