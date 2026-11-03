Μια εικόνα που για χρόνια έμοιαζε μακρινή και αποτελούσε όνειρο για τους απανταχού φίλους του Παναθηναϊκού αρχίζει πλέον να παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό.

Η νέα ποδοσφαιρική έδρα του «τριφυλλιού» περνά σταδιακά από τα σχέδια στην πραγματικότητα με τα πρώτα δοκιμαστικά καθίσματα να τοποθετούνται στις εξέδρες. Ένα νέο βίντεο από τοπ εργοτάξιο αποτυπώνει αυτή την σημαντική εξέλιξη και προσφέρει μια πρώτη εικόνα από το γήπεδο που οι φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν να δουν να ολοκληρώνεται.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr