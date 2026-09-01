Το Africafoot φέρνει τον Αζεντίν Ουναΐ μια ανάσα από την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, υποστηρίζοντας πως οι «πράσινοι» έχουν φτάσει σε συμφωνία με την Τζιρόνα και τον Μαροκινό διεθνή μέσο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι διαπραγματεύσεις των εμπλεκόμενων πλευρών προχώρησαν σημαντικά τις τελευταίες ώρες και απομένουν πλέον οι ιατρικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστή στην Αθήνα, προτού ολοκληρωθεί το deal. Προς το παρόν, πάντως, η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται επίσημα.

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