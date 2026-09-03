Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη επιστροφή του 26χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος υπέγραψε με το τριφύλλι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Με ένα τεράστιο μεταγραφικό «μπαμ» έκλεισε τη σημερινή ημέρα ο Παναθηναϊκός, που έβγαλε από τα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ (12+3 με τη μορφή μπόνους) για να κάνει δικό του τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος μάλιστα ταξίδεψε στην Ελλάδα και πρόλαβε να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα των πράσινων για τα παιχνίδια της League Phase του UEFA Conference League.

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