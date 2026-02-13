Ολοκληρώθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού, με τον Ράφα Μενίτεθ να βλέπει τον Σίριλ Ντέσερς να επιστρέφει σε ατομικό πρόγραμμα, πριν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ (15/2, 21:00), για την 21η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τον ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στο παιχνίδι με τους «βυσσινί», με μοναδικό στόχο την νίκη, στην προσπάθειά του να προλάβει το «τρένο» των Play Offs του πρωταθλήματος και την 4η θέση, στην οποία βρίσκεται ο Λεβαδειακός.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να δώσει έμφαση στο κομμάτι της τακτικής. Ο Σίριλ Ντέσερς επέστρεψε στις ατομικές προπονήσεις έπειτα από απουσία περίπου ενάμιση μήνα, πλαισιώνοντας του Φακούντο Πελίστρι και Φιλίπ Τζούρισιτς που συνέχισαν τα ατομικά τους.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Πέδρο Τσιριβέγια, Μούσα Σισοκό και Γιάννης Κώτσιρας. Απουσίασε με ίωση από την σημερινή προπόνηση ο Ρενάτο Σάντσες.