Οι φίλοι του Παναθηναϊκού… εξαφανίζουν τα διαρκείας, με περισσότερα από 16.000 να έχουν ήδη βρει κάτοχο!

Χάμογελα στο Τριφύλλι για τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στα εισιτήρια διαρκείας!

Η ανταπόκριση των πράσινων οπαδών παραμένει εντυπωσιακή, με περισσότερα από 16.000 εισιτήρια διαρκείας να έχουν ήδη κάνει φτερά, ενώ η ζήτηση συνεχίζει να παραμένει σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα.

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