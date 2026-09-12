Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού… εξαφανίζουν τα διαρκείας, με περισσότερα από 16.000 να έχουν ήδη βρει κάτοχο!
Χάμογελα στο Τριφύλλι για τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στα εισιτήρια διαρκείας!
Η ανταπόκριση των πράσινων οπαδών παραμένει εντυπωσιακή, με περισσότερα από 16.000 εισιτήρια διαρκείας να έχουν ήδη κάνει φτερά, ενώ η ζήτηση συνεχίζει να παραμένει σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα.
Περισσότερα στο paixebala.gr…