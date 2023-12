Το μεσημέρι της Παρασκευής (29/12) ο Φατίχ Τερίμ έδωσε το «παρών» στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα Βριλήσσια και υπέγραψε το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι» που θα έχει χρονική διάρκεια 1,5 έτους, δηλαδή έως το καλοκαίρι του 2025, διευθετώντας και την τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν μάλιστα και τις σχετικές φωτογραφίες στα social media του Παναθηναϊκού, τόσο τη στιγμή των υπογραφών, όσο και με τον ίδιο να φορά ένα πράσινο-άσπρο κασκόλ, συνοδεύοντας το post με το μήνυμα «από εδώ ξεκινάμε Φατίχ Τερίμ».

This is where it starts @fatihterim ✍🏼☘️🙌🏽#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/sIw3KLRD81

— PANATHINAIKOS FC – TÜRKİYE @paofc_ (@paogrtr) December 29, 2023