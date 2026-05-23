Ο Γιάκομπ Νέστρουπ θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» και ο Δανός τεχνικός είναι πολύ κοντά στην τελική συμφωνία και, επί της ουσίας, το μόνο που απομένει για να αναλάβει τα ηνία του «τριφυλλιού» είναι οι… υπογραφές.

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» με τον Ράφα Μπενίτεθ, οι δύο πλευρές έτρεξαν ακόμη περισσότερο τις συζητήσεις και έχουν φτάσει πλέον σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο διαπραγμάτευσης.

Ο Παναθηναϊκός πρότεινε στον 38χρονο τεχνικό, ο οποίος αποτελεί τη Νο1 επιλογή της ομάδας, έπειτα από εισήγηση του συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου, Φράνκο Μπαλντίνι, συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, με οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος. Οι ετήσιες αποδοχές για τον ίδιο και το επιτελείο του θα φτάσουν λίγο πάνω απ’ το 1,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο Νίστρουπ έχει συζητήσει για όλα τα αγωνιστικά ζητήματα με τον αθλητικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανο Κοτσόλη και είναι πολύ θετικός με το πλάνο που του έχει παρουσιαστεί.

Μάλιστα, μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να υπογραφεί προσύμφωνο προκειμένου να έρθει στην Αθήνα για να «σφραγίσει» τη συμφωνία.

Να σημειωθεί ότι υπήρχε «κίνδυνος» για ενδεχόμενη εμπλοκή ομάδας απ’ την Bundesliga και ειδικά της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ωστόσο πλέον όλα δείχνουν… deal.