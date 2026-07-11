Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι έχει μπει η μεταγραφή του Βίκτορ Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να δείχνουν μία ανάσα από τον παίκτη.

Ο Δανός αριστερός μπακ έμεινε εκτός αποστολής από το σημερινό φιλικό ματς της Λέστερ κόντρα στη Νορθάμπτον, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα βρίσκεται στην Ιταλία για να περάσει ιατρικά τεστ και να υπογράψει στο «τριφύλλι».

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