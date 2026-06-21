Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Ινιάκι Πένια αναμένεται να περάσουν το πρωί της Δευτέρας (22/6) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν τα συμβόλαιά τους με τον Παναθηναϊκό.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο ο Τσάπρας πρόκειται να δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο, ενώ ο Πένια θα υπογράψει συμφωνία διάρκειας 3+1 ετών.

Τόσο ο Έλληνας αμυντικός, όσο και ο Ισπανός τερματοφύλακας θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία, με την αναχώρησή τους να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, ταξιδεύοντας μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη.