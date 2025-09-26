Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης στη Βέρνη, ανάμεσα στη Γιουνγκ Μπόις και τον Παναθηναϊκό ήταν αδιαμφισβήτητα ο Ανάς Ζαρουρί που πέτυχε χατ-τρικ και σφράγισε τη μεγάλη νίκη των «πρασίνων».

Μετά το τέλος του αγώνα ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής:

«Πιστεύω πως ήταν μια καλή προετοιμασία για το ματς αυτό. Είχαμε ετοιμαστεί καλά για τον αγώνα αυτόν. Μετά από ένα ξεκίνημα που δεν ήταν καλό και έγινε και αλλαγή προπονητή μπήκαμε καλά αναλύσαμε τον αντίπαλο και καταφέραμε να κερδίσουμε».

Για την στρατηγική: «Βεβαίως όλα εξαρτώνται το πως ετοιμάζεσαι. Πηγαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι. Κοιτάξαμε τον αντίπαλο, είχαμε καλή τακτική και όλα πήγαν καλά».

Για το χατ -τρικ που πέτυχε και αν πήρε την μπάλα ως ενθύμιο: «Βεβαίως και την πήρα την μπάλα μαζί και ζήτησα από όλους να μου την υπογράψουν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ενθύμιο. Όσον αφορά το χατ -τρικ ναι μεν ήταν το πρώτο, αλλά δεν θα είναι και το τελευταίο».