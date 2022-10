Αϊτόρ: «Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα γυρίσω πιο δυνατός»

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, καθώς στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Ο Ισπανός άσος, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος παίκτης του «τριφυλλιού» στην εφετινή σεζόν, τις προσεχείς μέρες θα οδηγηθεί στο χειρουργείο για να υποβληθεί σε επέμβαση αποκατάστασης της «ζημιάς» που υπέστη στο ματς με τους Θεσσαλονικείς.

Παρά την απογοήτευσή του για την μεγάλη ατυχία που τον βρήκε, ο Αϊτόρ με μήνυμά του στα social media, δεσμεύτηκε σε όλους, και πρώτα από όλους στον εαυτό του, πως θα αφήσει πίσω του την κακή αυτή στιγμή και θα επιστρέψει δριμύτερος στη δράση.

«Οι εξετάσεις που έκανα χθες βράδυ επιβεβαίωσαν πως έχω υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό μου γόνατο. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου πως θα επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός. Είναι απλώς μια αναποδιά. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα και τη συμπαράσταση. Τα λέμε σύντομα!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο 26χρονος άσος.

Μήνυμα Παναθηναϊκού σε Αϊτόρ: «Είσαι νικητής, θα επιστρέψεις πιο δυνατός»

Από τη μεριά της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θέλησε να δώσει κουράγιο στον ποδοσφαιριστή της, αναφέροντας σε μήνυμά της στα social media: «Αϊτόρ, είσαι νικητής. Θα επιστρέψεις πιο δυνατός. Γίνε γρήγορα καλά!».



Ο 26χρονος άσος είχε οκτώ γκολ και δύο ασίστ σε εννιά εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.

Μάλιστα πρόθεση της διοίκησης των Κυπελλούχων Ελλάδας είναι να συνεχίσει τις επαφές μαζί του για την επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει το καλοκαίρι.

@AitorCF10 you are a winner, so you will come back stronger. Get well soon 💪#Panathinaikos #PAOFC2022_23 #Aitor pic.twitter.com/MJIr2qpTAj