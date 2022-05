Απεβίωσε ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ίβιτσα Όσιμ

Φτωχότερο είναι από σήμερα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς απεβίωσε ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού, Ίβιτσα Όσιμ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βόσνιος τεχνικός άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Κυριακής (1/5) σε ηλικία 81 ετών, στο Γκρατς όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Ο εμβληματικός προπονητής γεννήθηκε στο Σαράγεβο το 1941. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον χώρο του ποδοσφαίρου το 1959 στην Ζελέζνιτσαρ, ενώ κατά τη διάρκεια της 18χρονης συλλογικής ποδοσφαιρικής καριέρας του φόρεσε τη φανέλα αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων της Στρασμπούρ, της Σεντάν και της Βαλενσιέν.

Φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο 16 φορές σκοράροντας οκτώ γκολ με την εθνική Γιουγκοσλαβίας.

Τα πρώτα του προπονητικά βήματα τα έκανε στην Ζελέζνιτσαρ, στην οποία έμεινε από το 1978 έως το 1986.

Ακολούθως ήταν βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας, την οποία ανέλαβε ως πρώτος προπονητής από το 1986 έως το 1992.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η Παρτίζαν (1991/92), ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τον Παναθηναϊκό για δύο χρόνια, διαδεχόμενος στον πάγκο του «τριφυλλιού» τον Βασίλη Δανιήλ.

Επί των ημερών του ο Παναθηναϊκός πήρε το Κύπελλο την σεζόν 1992-1993, επικρατώντας στον τελικό με 1-0 του Ολυμπιακού.

Μετά την αποχώρησή του από την ελληνική ομάδα ανέλαβε την αυστριακή Στουρμ Γκρατς, στην οποία έμεινε 8 χρόνια (1994-2002).

Στη συνέχεια, από το 2003 έως το 2006 συνέχισε στην Ιαπωνία για λογαριασμό της Τσίμπα Γιουνάιτεντ, ενώ τη σεζόν 2006-2007 συνεργάστηκε με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της "χώρας του ανατέλλοντος ηλίου".

A sad day for all football fans from Bosnia-Herzegovina, Austria, Japan, and many other nations that have respected him: the legendary Bosnian football player and manager Ivica Osim died. Zbogom, legendo! 😢🌹 pic.twitter.com/YZ3jaCRFXl