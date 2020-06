Ευχές για ταχεία ανάρρωση του Παναθηναϊκού στον Μίσιτς

Σε μία αξιέπαινη κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς έστειλε μήνυμα στήριξης στον παίκτη του ΠΑΟΚ Γιόζιπ Μίσιτς, ο οποίος ως γνωστόν θα υποβληθεί σε επέμβαση μιας αφαίρεσης κύστης και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

«Περαστικά Γιόσιπ! Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Σε περιμένουμε ξανά στο γήπεδο», ανέφερε το μήνυμα του «τριφυλλιού», που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Get well soon Josip! Wish you a speedy recovery. We are waiting you on the pitch. pic.twitter.com/pY3kekhJLi