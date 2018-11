Γενική είσοδος 10 ευρώ στο Παναθηναϊκός-Ιεράπετρα

Τα εισιτήρια για το ματς Κυπέλλου του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ιεράπετρα, που θα γίνει την επόμενη Τετάρτη (05/12), κυκλοφόρησαν με τιμή 10 ευρώ με εξαίρεση δύο θύρες του OAKA.«Στην διάθεση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα, Παρασκευή 30 Νοεμβρίου τα εισιτήρια του αγώνα της 2ης αγωνιστικής ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας, Παναθηναϊκός– Ο.Φ.Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στις 5/12 στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 16:00.Με την αγορά εισιτηρίου ηλεκτρονικά (πατήστε εδώ για να αγοράσετε το εισιτήριό σας) αποφεύγεις ταλαιπωρία σε ουρές και επιπλέον ενισχύεις τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο, με το ποσό των 2€, υποχρεωτικά έως τη Δευτέρα 3/12, ενώ για την συνέχεια συμβάλλεις προαιρετικά το ποσό που εσύ επιλέγεις.Γενική είσοδος στα 10 ευρώ με εξαίρεση τις θύρες 29, Ρ1 από τα εκδοτήρια του Παναθηναϊκού και μέσω internet και των VIVA Spots.Οι τιμές ανά θύρα είναι:- Θύρες 7, 9, 11, 13: 10 ευρώ.- Θύρα 29: 20 ευρώ.- Ρ1: 40 ευρώ.Η διάθεσή τους στα εκδοτήρια θα γίνεται ως εξής:Παράλληλα οι φίλαθλοι, μπορούν να εξυπηρετούνται από τα εξουσιοδοτημένα σημεία της Viva. Από σήμερα εντάσσεται και το δίκτυο των καταστημάτων Wind, όπου μαζί με τα καταστήματα Seven Spots, Yoleni’s stores, Ευριπίδης, Τεχνόπολη και Viva kiosk στο Σύνταγμα γίνεται έκδοση και εξόφληση εισιτηρίων για όλους τους αγώνες. Στα καταστήματα Metro, My Market, Bp, ΕΚΟ και Shell γίνεται μόνο εξόφληση των κρατήσεων που γίνονται online ή τηλεφωνικά.Η προσφορά Cosmote Deals for you είναι διαθέσιμη μόνο online.Επίσης, διατίθενται και εισιτήρια για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο στις θύρες 5Γ και 13Γ. Οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι θα πρέπει να προσκομίζουν στα εκδοτήρια πιστοποιητικό ΑΜΕΑ.Παρακαλούμε για την προσοχή κατά την συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ.Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνεται ο προσωπικός αριθμός ΑΜΚΑ του φιλάθλου και να εισάγονται τα σωστά ψηφία. Η λανθασμένη καταχώρηση ψηφίων ή καταχώρηση ΑΜΚΑ που αντιστοιχεί σε τρίτο πρόσωπο, δύναται να εντοπιστεί και η παραγγελία να ακυρωθεί, χωρίς να είναι εφικτή η επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.Για την αγορά των απλών (ονομαστικών) εισιτηρίων καθώς και για την είσοδο στο γήπεδο, απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης.Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο 210-8709000 καθημερινές 09:30 – 17:30 ή να στέλνετε e-mail στο info@paotickets.gr».