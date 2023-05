Ο Ζέκα αποχαιρέτησε την Κοπεγχάγη κι ετοιμάζεται για την επιστροφή στον Παναθηναϊκό

«Αντίο» στην Κοπεγχάγη έπειτα από έξι χρόνια κοινής πορείας είπε ο Ζέκα Ροντρίγκες το μεσημέρι της Τρίτης (23/5) με ένα βίντεο που «ανέβασε» στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα social media, ευχαριστώντας τους φίλους της δανέζικης ομάδας, αλλά κι όλο τον οργανισμό του κλαμπ για τη συνεργασία τους απ’ τον Αύγουστο του 2017.

Ο 34χρονος Ελληνοποιημένος μέσος ετοιμάζεται πλέον για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό (κάτι που αναμένεται να γίνει έως το τέλος Μαΐου) προκειμένου να κλείσει την καριέρα του και να αναλάβει τα επόμενα χρόνια πόστο στους «πράσινους».

«Ήρθε η ώρα να σας πω αντίο. Ήταν μεγάλη μου τιμή να παίξω με την φανέλα της Κοπεγχάγης, για εσάς. Πέρασα πάρα πολύ όμορφες στιγμές αυτά τα έξι χρόνια, έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό, αλλά όλα έχουν ένα τέλος.

