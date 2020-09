Παναθηναϊκός: Παρουσίασε την τρίτη φανέλα που θα φορά τη νέα σεζόν!

So keep on with our walk! Our next stop is Acropolis. Have a look on the most famous landmark of the city highlighting Panathinaikos third shirt for 2020/21 season. Now we can admire the historical museum wearing the shirt with the historical Shamrock. • Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, τη βόλτα μας! Επόμενή μας στάση, η Ακρόπολη. Ας κοιτάξουμε το πιο ξεχωριστό σημείο της πόλης, με την τρίτη φανέλα του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2020/21 να δεσπόζει. Μπορούμε ακόμα να θαυμάσουμε το ιστορικό μουσείο, φορώντας τη φανέλα με το ιστορικό Τριφύλλι. #Panathinaikos #paofc20_21 #Third #Kit #Kappa

A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos) on Sep 6, 2020 at 3:30am PDT