Ζέκα: «Επιστρέφω στην ομάδα που αγαπώ, ήταν όνειρό μου να γυρίσω»

O Kάρλο Ζέκα, λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό, έστειλε μέσω των social media το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του «τριφυλλιού».

Πιο συγκεκριμένα, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της ομάδας στο instagram, επισήμανε ότι ήταν όνειρό του να φορέσει και πάλι τη φανέλα των «πράσινων».

Αναλυτικά όσα αναφέρει στο μήνυμά του ο Ζέκα:

«Γεια σου φίλε του Παναθηναϊκού. Είναι αλήθεια. Επιστρέφω στην ομάδα, στο σπίτι μου, στην ομάδα που αγαπώ. Ήταν ένα όνειρο να γυρίσω και να ξαναπαίξω με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Περιμένω να σας δω από κοντά».

