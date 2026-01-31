Ο Παναιτωλικός και ο Άρης κοντράρονται στο Αγρίνιο. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη στο ματς που ανοίγει την αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Super League.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

 

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #super league #Άρης #Παναιτωλικός