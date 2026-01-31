Ο Παναιτωλικός και ο Άρης κοντράρονται στο Αγρίνιο. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη στο ματς που ανοίγει την αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Super League.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Ο Παναιτωλικός και ο Άρης κοντράρονται στο Αγρίνιο. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τη νίκη στο ματς που ανοίγει την αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Super League.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.