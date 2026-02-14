Ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Αστέρα στο Αγρίνιο στο ματς με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τους βαθμούς της νίκης.
Παναιτωλικός – Αστέρας 0-0 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μανρίκε, Γκράναθ, Σιέλης, Σατσιάς, Μπουχαλάκης, Ματσάν, Ρόσα, Λομπάτο, Εστεμπάν, Μπάτζι.
Asteras AKTOR (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κάστανιο, Αλάγκμπε, Σιλά, Δεληγιαννίδης, Τσίκο, Μούμο, Μπαρτόλο, Κετού, Μίτροβιτς, Γκιοακίνι.