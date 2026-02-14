Ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Αστέρα στο Αγρίνιο στο ματς με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Οι δύο ομάδες ψάχνουν τους βαθμούς της νίκης.

Παναιτωλικός – Αστέρας 0-0 (Cosmote Sport 2)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μανρίκε, Γκράναθ, Σιέλης, Σατσιάς, Μπουχαλάκης, Ματσάν, Ρόσα, Λομπάτο, Εστεμπάν, Μπάτζι.

Asteras AKTOR (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κάστανιο, Αλάγκμπε, Σιλά, Δεληγιαννίδης, Τσίκο, Μούμο, Μπαρτόλο, Κετού, Μίτροβιτς, Γκιοακίνι.

 

 

